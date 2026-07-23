ボイチャや配信、オンライン会議でも重宝するゲーミングコンデンサーマイクがタイムセールで41％オフ！

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UNGREENのコンデンサーマイクをチェック

Amazon.co.jpにて、UNGREENのコンデンサーマイク「CM581」が販売中だ。参考価格は4999円だが、タイムセールにより41％オフの2959円で購入できる（7月23日時点）。

本製品は最大96kHz/24bitの高解像度音声に対応するコンデンサーマイクで、ゲームだけでなく、配信や会議に適している。キーボード音や雑音を軽減するDSPチップを内蔵し、付属の防音カバーと組み合わせることでクリアな声を届けられるという。そのほか、ワンタッチミュートボタンやボリュームノブ、RGBライトなども備えている。

幅広く扱える高コスパなマイク

ユーザーレビューを見ると“安価なマイクの中では優秀／コスパを求めるなら良し／USBを繋げるだけで簡単に使えるので便利”といった声が寄せられている。現在は3000円を切る価格で買えるので、ゲームや仕事に使えるマイクを求めている人はチェックしてみてはいかがだろうか。