静音で打ち心地抜群！ SteelSeriesの有線テンキーレスゲーミングキーボードが10％オフで販売中

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SteelSeriesのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex 3 TKL White JP」が販売中だ。参考価格は9880円だが、執筆時点では10％オフの8923円で購入できる（7月23日時点）。

本製品は、コンパクトサイズのテンキーレスを採用した有線ゲーミングキーボード。静音スイッチ「Whisper-Quiet Switch」やIP32の防滴性能、マルチメディアコントロール、RGBバックライトなどが特徴となっている。

打ち心地抜群のテンキーレスモデル

ユーザーレビューを見ると“吸いつくようなちょうどいい打鍵感／比較的静音で押し心地が良い／コトコト音が楽しい”といった声が寄せられている。打鍵感と使いやすさの評価が高い印象だ。ゲームのみならず仕事にも最適と言えるだろう。打ち心地にこだわったゲーミングキーボードが欲しい人にオススメできる。