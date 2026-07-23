Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第538回
静音で打ち心地抜群！ SteelSeriesの有線テンキーレスゲーミングキーボードが10％オフで販売中
2026年07月23日 22時00分更新
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SteelSeriesのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex 3 TKL White JP」が販売中だ。参考価格は9880円だが、執筆時点では10％オフの8923円で購入できる（7月23日時点）。
本製品は、コンパクトサイズのテンキーレスを採用した有線ゲーミングキーボード。静音スイッチ「Whisper-Quiet Switch」やIP32の防滴性能、マルチメディアコントロール、RGBバックライトなどが特徴となっている。
打ち心地抜群のテンキーレスモデル
ユーザーレビューを見ると“吸いつくようなちょうどいい打鍵感／比較的静音で押し心地が良い／コトコト音が楽しい”といった声が寄せられている。打鍵感と使いやすさの評価が高い印象だ。ゲームのみならず仕事にも最適と言えるだろう。打ち心地にこだわったゲーミングキーボードが欲しい人にオススメできる。
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