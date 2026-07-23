Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第537回
PCゲームもAI作業も快適！ ASUSのRTX 5050搭載14型ゲーミングノートが18％オフ
2026年07月23日 21時30分更新
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ASUSの14型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」が販売中だ。参考価格は30万8909円だが、執筆時点では18％オフの25万4218円で購入できる（7月23日時点）。
RTX 5050搭載のゲーミングノートが約5万円オフに
本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する14型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。ゲームはもちろん、AIを用いた作業も快適にこなせるスペックだ。現在は約5万円オフの価格で買えるので、欲しいと思った人はお早めに。
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