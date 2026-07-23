ゲーム＋配信もこれ一台で！ Stream Deckと連携できるCORSAIR製多ボタンマウスが28％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

CORSAIRのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、CORSAIRのワイヤレスゲーミングマウス「CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS SE」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、執筆時点では28％オフの1万5732円で購入できる（7月23日時点）。

本製品は、16個のプログラム可能なボタンを備えるMMO向けゲーミングマウス。Elgato Stream Deckと連携でき、各機能を本製品のボタンに割り当てられるという（Stream Deckアプリ経由）。そのほか、最大3万3000DPIの光学センサーや約150時間のバッテリー駆動なども特徴だ。

Steam Deckと連携できる多ボタンマウス

ユーザーレビューを見ると“多機能な無線MMOマウスを探している人にオススメ／Stream Deck対応は唯一無二／安い価格ではないが満足のいく製品”といった声が寄せられている。

本製品はMMO向きの多ボタンに加えて、Steam Deckと連携ができることが魅力。配信しながらゲームもできるマウスとして重宝すること間違いなしだ。現時点では28％オフで販売中なので、欲しいと思ったら早めにチェックしてほしい。