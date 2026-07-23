Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第536回
ゲーム＋配信もこれ一台で！ Stream Deckと連携できるCORSAIR製多ボタンマウスが28％オフ
2026年07月23日 21時00分更新
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CORSAIRのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、CORSAIRのワイヤレスゲーミングマウス「CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS SE」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、執筆時点では28％オフの1万5732円で購入できる（7月23日時点）。
本製品は、16個のプログラム可能なボタンを備えるMMO向けゲーミングマウス。Elgato Stream Deckと連携でき、各機能を本製品のボタンに割り当てられるという（Stream Deckアプリ経由）。そのほか、最大3万3000DPIの光学センサーや約150時間のバッテリー駆動なども特徴だ。
Steam Deckと連携できる多ボタンマウス
ユーザーレビューを見ると“多機能な無線MMOマウスを探している人にオススメ／Stream Deck対応は唯一無二／安い価格ではないが満足のいく製品”といった声が寄せられている。
本製品はMMO向きの多ボタンに加えて、Steam Deckと連携ができることが魅力。配信しながらゲームもできるマウスとして重宝すること間違いなしだ。現時点では28％オフで販売中なので、欲しいと思ったら早めにチェックしてほしい。
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