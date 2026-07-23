1万4980円の240Hz対応24型曲面ゲーミングディスプレーが強すぎ！ KTC製が17％オフ

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KTCの24型曲面ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの24型曲面ゲーミングディスプレー「H24S17P」が販売中だ。参考価格は1万7980円だが、タイムセールにより17％オフの1万4980円で購入できる（7月23日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のVAパネルを搭載する24型曲面ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（MPRT）、曲面率は1500R、入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4。そのほか、FreeSyncやHDR 10などの機能も備える。

240Hzの滑らかさと1500Rの没入感が◎

ユーザーレビューを見ると“この値段で240Hz出るのは良いと思う／コスパが良い／思っていた以上にキレイで満足”といった声が寄せられている。240Hzの高リフレッシュレートに加えて、没入感あふれる1500Rの曲面も魅力。ゲームの世界に没入してみたい人、高リフレッシュレートのディスプレーが欲しい人にオススメだ。