Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第534回
コスパ良くFPSで勝利を得たいなら！ ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが165Hz＆0.5msながらも2万円台
2026年07月23日 18時30分更新
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ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「VG258QR-J」が販売中だ。価格は2万4249円。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のTNパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは165Hz、応答速度は0.5ms、入力端子はHDMI 1.4、DVI-D、DisplayPort 1.2、3.5mmステレオミニジャック。そのほか、G-Sync対応や入力遅延を抑えられる機能、ゲームプレイに役立つ「GamePlus機能」なども備える。
ゲーミングディスプレー入門に最適な一台
ユーザーレビューを見ると“申し分なし／初心者はこれ買えば絶対間違いなし／FPSやアクションをストレスなく楽しみたい人向け”といった声が寄せられている。
最大165Hz、0.5msのスペックを備えながら、2万円台の価格帯で購入できることが魅力。ゲーミングディスプレー選びに悩んでいる人、ゲーミングディスプレーデビューにもってこいと言えるだろう。
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