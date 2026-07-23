コスパ良くFPSで勝利を得たいなら！ ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが165Hz＆0.5msながらも2万円台

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ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「VG258QR-J」が販売中だ。価格は2万4249円。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のTNパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは165Hz、応答速度は0.5ms、入力端子はHDMI 1.4、DVI-D、DisplayPort 1.2、3.5mmステレオミニジャック。そのほか、G-Sync対応や入力遅延を抑えられる機能、ゲームプレイに役立つ「GamePlus機能」なども備える。

ゲーミングディスプレー入門に最適な一台

ユーザーレビューを見ると“申し分なし／初心者はこれ買えば絶対間違いなし／FPSやアクションをストレスなく楽しみたい人向け”といった声が寄せられている。

最大165Hz、0.5msのスペックを備えながら、2万円台の価格帯で購入できることが魅力。ゲーミングディスプレー選びに悩んでいる人、ゲーミングディスプレーデビューにもってこいと言えるだろう。