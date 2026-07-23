ゲーミングイヤフォンを試してみたい人、Logicool Gの「G333」はどうでしょう？ 8％オフで販売中ですよ

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Logicool Gのゲーミングイヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングイヤフォン「G333」が販売中だ。参考価格は7480円だが、執筆時点では8％オフの6900円で購入できる（7月23日時点）。

本製品は、家庭用ゲーム機やPCなどに接続できるマイク付きのゲーミングイヤフォン。高音・中音と低音の2つの専用ドライバーを搭載するほか、S・M・Lのサイズから選べるソフトシリコンイヤーチップ、インラインマイクなどが特徴となっている。

ゲーミングイヤフォンを試してみたい人に◎

ユーザーレビューを見ると“音質が良い／隙間なく耳にハマってくれるのでダイレクトに音が聞けた／この価格にしては買ってみてよかった”といった声が寄せられている。ゲーミングイヤフォンの実力を手頃な価格で試してみたい人に最適だ。現時点では8％オフのセール中なので、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。