Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第533回
ゲーミングイヤフォンを試してみたい人、Logicool Gの「G333」はどうでしょう？ 8％オフで販売中ですよ
2026年07月23日 18時30分更新
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Logicool Gのゲーミングイヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングイヤフォン「G333」が販売中だ。参考価格は7480円だが、執筆時点では8％オフの6900円で購入できる（7月23日時点）。
本製品は、家庭用ゲーム機やPCなどに接続できるマイク付きのゲーミングイヤフォン。高音・中音と低音の2つの専用ドライバーを搭載するほか、S・M・Lのサイズから選べるソフトシリコンイヤーチップ、インラインマイクなどが特徴となっている。
ゲーミングイヤフォンを試してみたい人に◎
ユーザーレビューを見ると“音質が良い／隙間なく耳にハマってくれるのでダイレクトに音が聞けた／この価格にしては買ってみてよかった”といった声が寄せられている。ゲーミングイヤフォンの実力を手頃な価格で試してみたい人に最適だ。現時点では8％オフのセール中なので、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
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