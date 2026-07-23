夏の麦茶を箱で確保！ ラベルレスの「健康ミネラルむぎ茶」24本がお買い得

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「伊藤園 ラベルレス 健康ミネラルむぎ茶 600ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「伊藤園 ラベルレス 健康ミネラルむぎ茶 600ml×24本」は、ラベルレス仕様で分別の手間を減らせる麦茶です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格2,036円のところ8％オフの1,868円で販売されています。1本あたり約78円で購入できます。

「伊藤園 ラベルレス 健康ミネラルむぎ茶」の特徴

Amazon商品ページより

「伊藤園 ラベルレス 健康ミネラルむぎ茶」は、中身はそのままにラベルレス仕様を採用した麦茶飲料です。ラベルをはがす手間が不要なため、ゴミの分別を簡単にでき、家事の時短にもつながるとしています。

やかんで煮出したような香ばしい香りと、甘くすっきりとした味わいが特徴といいます。また、香ばしく甘いコクのある麦茶飲料に仕上げています。カフェインゼロ、カロリーゼロで、家族みんなで飲みやすいとしています。

まとめ：毎日飲む麦茶をまとめ買いするチャンス！

「伊藤園 ラベルレス 健康ミネラルむぎ茶 600ml×24本」が1本あたり約78円で購入できるタイムセールとなっています。

現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるこの機会に、自宅用やストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。