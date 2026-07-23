Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第531回
ホリの安心感たるや……。Switch 2対応のワイヤレスホリパッドが28％オフの5773円！
2026年07月23日 19時00分更新
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Nintendo Switch 2対応のワイヤレスホリパッドをチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 コントローラー フロストホワイト」が販売中だ。参考価格は7980円だが、執筆時点では28％オフの5773円で購入できる（7月23日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2対応のワイヤレスホリパッド。高精度・高耐久のTMRスティックに加え、連射機能、2ボタン同時押し割り当て設定、ジャイロセンサー/加速度センサーなどが特徴となっている。
安心安全のホリパッド！
ユーザーレビューを見ると“Switch 2でも安定・安心のホリ製コントローラー／見た目が可愛く、汚れにくい／単純な連射もできてお得感がある”といった声が寄せられている。
任天堂ライセンス製品であることと、ホリの信頼感がポイントになっているようだ。現時点では5000円台で買えるため、気になる人は早めにチェックしてみては？
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