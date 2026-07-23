Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第530回
これでいいんだよこれで！ XBOXワイヤレスコントローラー・充電式バッテリー・Type-Cケーブルのセットが8％オフ
2026年07月23日 17時30分更新
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XBOXワイヤレスコントローラーのセット品をチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「XBOX ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック) + 充電式バッテリー + USB-C ケーブル セット」が販売中だ。セット品の参考価格は1万1590円だが、執筆時点では8％オフの1万638円で購入できる（7月23日時点）。
単三電池消費に悩んでいる人は純正品のセット品がオススメ
本製品は、XBOXワイヤレスコントローラー・充電式バッテリー・USB Type-Cケーブルがセットになったもの。本体のスタンバイ状態だけでなく、プレイ中・プレイ後も充電可能。有線の感覚で遊べるというわけだ。単三電池のコストを減らしたい人に強くオススメできる。
また、XBOXワイヤレスコントローラーは握りやすい形状と汎用性の高さが魅力。XBOXだけでなくPCでゲームを遊ぶ人は必携の一品と言っていいだろう。
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