Amazonセール情報大紹介！ 第2155回
新型Fire TV、もう4,980円に。HDモデル史上最速の使い心地でWi-Fi 6にも対応済
2026年08月10日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】【New】Amazon Fire TV Stick HDをチェック！
Amazonの「Fire TV Stick HD（第2世代）」がAmazonタイムセール対象。過去価格6,980円のところ、29％オフの4,980円で販売中。
新しい「Fire TV Stick HD」は、HDモデル史上最速となり、Wi-Fi 6にも対応。さらに、付属のUSB-Cケーブルをテレビにつなげば、そこから直接電源を取れる。電源アダプターがいらないのも、今回の新モデルの特徴だ。
①新しいホーム画面でアプリをすばやく開ける
ホーム画面を一新し、お気に入りのアプリを従来の最大3倍まで配置可能。カテゴリー別のタブから観たい番組や映画を選べるほか、映画・TV番組・ライブ・アニメなどのナビゲーションや、アプリを横断した検索にも対応する。
②70万本以上の映画や番組、3万本以上の無料コンテンツ
Prime VideoやNetflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMA、Huluなど幅広いアプリに対応。70万本以上の映画や番組を楽しめ、そのうち3万本以上は広告付き動画を含め無料で視聴できる。
③Alexa対応リモコンでテレビやサウンドバーも操作
Alexa対応音声認識リモコンが付属し、対応するテレビやサウンドバーの電源や音量を操作可能。ワンタッチでアプリを開けるボタンも備える。Bluetooth 5.3＋LEに対応し、対応ヘッドホンなども接続できる。
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