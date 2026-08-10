新型Fire TV、もう4,980円に。HDモデル史上最速の使い心地でWi-Fi 6にも対応済

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【Amazonタイムセール】【New】Amazon Fire TV Stick HDをチェック！

Amazonの「Fire TV Stick HD（第2世代）」がAmazonタイムセール対象。過去価格6,980円のところ、29％オフの4,980円で販売中。

新しい「Fire TV Stick HD」は、HDモデル史上最速となり、Wi-Fi 6にも対応。さらに、付属のUSB-Cケーブルをテレビにつなげば、そこから直接電源を取れる。電源アダプターがいらないのも、今回の新モデルの特徴だ。

①新しいホーム画面でアプリをすばやく開ける

ホーム画面を一新し、お気に入りのアプリを従来の最大3倍まで配置可能。カテゴリー別のタブから観たい番組や映画を選べるほか、映画・TV番組・ライブ・アニメなどのナビゲーションや、アプリを横断した検索にも対応する。

②70万本以上の映画や番組、3万本以上の無料コンテンツ

Prime VideoやNetflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMA、Huluなど幅広いアプリに対応。70万本以上の映画や番組を楽しめ、そのうち3万本以上は広告付き動画を含め無料で視聴できる。

③Alexa対応リモコンでテレビやサウンドバーも操作

Alexa対応音声認識リモコンが付属し、対応するテレビやサウンドバーの電源や音量を操作可能。ワンタッチでアプリを開けるボタンも備える。Bluetooth 5.3＋LEに対応し、対応ヘッドホンなども接続できる。