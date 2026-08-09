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Amazonセール情報大紹介！ 第2153回

10万円予算で16GB・512GB！ ASUS15.6型ノート「Vivobook Go 15」がAmazonで98,800円

2026年08月09日 16時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン ASUS Vivobook Go 15 E1504FA 15.6インチ AMD Ryzen 5 40 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 14.7時間 重量 1.63kg Wi-Fi 6E Webカメラ内蔵 ミックスブラック E1504FA-R5165BLAM

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon.co.jp】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」をチェック！

　ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」がAmazonにて98,800円で販売中だ（8月9日現在）。

　現時点の販売ページ上にセール・値引きの表記はないが、7月前半には13万9,800円で販売しており、計算上は4万1,000円の値引きとなる。

　このVivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）は、標準モデルが8GBメモリなのに対し、Amazon限定では16GBメモリを備える。15.6型フルHDノングレア液晶や512GB SSDも搭載しており、10万円未満で購入できるのはお得と言えるだろう！

　15.6型の大きな画面を備えながら、重量が約1.63kgで、バッテリー駆動時間は約8.5時間 (動画再生時)。ウェブブラウザーで複数のタブを開きながら作業したい人や、長く使える家庭用ノートPCを探している人にとって検討しやすい構成である。

　512GB SSDやWi-Fi 6E、プライバシーシャッター付きWebカメラも搭載。ただし、Officeソフトは付属せず、メモリもオンボードで増設できないため、購入前に必要なソフトと容量を確認しておきたい。

アマゾンでASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」を入手

①Amazon限定で16GBメモリ

　Amazon限定モデルの特徴が16GBメモリの搭載だ。標準モデルが8GBメモリなのに対し、本モデルは16GBメモリを備える。CPUにはAMD Ryzen 5プロセッサを採用し、ストレージには512GB SSDを搭載している。

②15.6型フルHDノングレア液晶

　ディスプレーには15.6型のフルHDノングレア液晶を採用。解像度は1920×1080ドットで、狭額ベゼルデザインも特徴となっている。本体サイズは幅360.3mm×奥行232.5mm×高さ18.5～19.0mm、重量は約1.63kgだ。

③Wi-Fi 6E対応と各種機能

　通信機能はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを備えるほか、AIノイズキャンセリング機能も搭載する。USB Type-CやUSB Type-A、HDMIも利用できる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 40プロセッサ

【メモリ】16GB LPDDR5-5500

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型（1920×1080ドット）ノングレア液晶

アマゾンでASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」を入手
 

　16GBメモリ、512GB SSD、15.6型フルHD液晶という構成を98,800円で購入できるのは魅力だ。一方、Officeなし、メモリ増設不可、USB Type-Cはデータ転送のみという割り切りもある。価格だけで飛びつくのではなく、自分が必要とする機能が揃っているかを確認したうえで選びたい1台だ。

・商品名：15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」
・メーカー名：ASUS

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