Amazonセール情報大紹介！ 第2153回
10万円予算で16GB・512GB！ ASUS15.6型ノート「Vivobook Go 15」がAmazonで98,800円
2026年08月09日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon.co.jp】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」がAmazonにて98,800円で販売中だ（8月9日現在）。
現時点の販売ページ上にセール・値引きの表記はないが、7月前半には13万9,800円で販売しており、計算上は4万1,000円の値引きとなる。
このVivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）は、標準モデルが8GBメモリなのに対し、Amazon限定では16GBメモリを備える。15.6型フルHDノングレア液晶や512GB SSDも搭載しており、10万円未満で購入できるのはお得と言えるだろう！
15.6型の大きな画面を備えながら、重量が約1.63kgで、バッテリー駆動時間は約8.5時間 (動画再生時)。ウェブブラウザーで複数のタブを開きながら作業したい人や、長く使える家庭用ノートPCを探している人にとって検討しやすい構成である。
512GB SSDやWi-Fi 6E、プライバシーシャッター付きWebカメラも搭載。ただし、Officeソフトは付属せず、メモリもオンボードで増設できないため、購入前に必要なソフトと容量を確認しておきたい。
①Amazon限定で16GBメモリ
Amazon限定モデルの特徴が16GBメモリの搭載だ。標準モデルが8GBメモリなのに対し、本モデルは16GBメモリを備える。CPUにはAMD Ryzen 5プロセッサを採用し、ストレージには512GB SSDを搭載している。
②15.6型フルHDノングレア液晶
ディスプレーには15.6型のフルHDノングレア液晶を採用。解像度は1920×1080ドットで、狭額ベゼルデザインも特徴となっている。本体サイズは幅360.3mm×奥行232.5mm×高さ18.5～19.0mm、重量は約1.63kgだ。
③Wi-Fi 6E対応と各種機能
通信機能はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを備えるほか、AIノイズキャンセリング機能も搭載する。USB Type-CやUSB Type-A、HDMIも利用できる。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 40プロセッサ
【メモリ】16GB LPDDR5-5500
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型（1920×1080ドット）ノングレア液晶
16GBメモリ、512GB SSD、15.6型フルHD液晶という構成を98,800円で購入できるのは魅力だ。一方、Officeなし、メモリ増設不可、USB Type-Cはデータ転送のみという割り切りもある。価格だけで飛びつくのではなく、自分が必要とする機能が揃っているかを確認したうえで選びたい1台だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2152回
トピックス20.3万円から15万円に。Ryzen 7・16GB・Office 2024まで揃う国内生産LAVIE
-
第2151回
トピックス安価な大画面ビジネスノート欲しい人へ。WUXGA15.3型液晶「IdeaPad Slim 3」が11万円切り
-
第2150回
トピックスバッグに付けるBoseスピーカーが13,090円。IP67防水防塵＆最長12時間再生
-
第2149回
トピックスRTX 5060搭載ノートが約6万円引き。Amazon限定ASUS Gaming V16が20万9800円
-
第2148回
トピックス18.1万円→12.9万円に。Core 5・16GBメモリ・Office 2024搭載HPノート
-
第2147回
トピックス【本日最終日】iPhone Air 512GB（ライトゴールド）がタイムセールで約5万6000円引き！
-
第2147回
ゲーム・ホビー濡れない！ 歩きやすい！ 仕事でも履ける！ ミズノの万能すぎるゴアテックスシューズが40%オフ
-
第2146回
トピックス6分で氷を作れる卓上製氷機「アイスゴロンSlim」がタイムセール中！ 幅18.5cmのスリムタイプ
-
第2145回
トピックス透明デザインと性能両方欲しいなら。LDAC・最大45dB ANC対応「Nothing Ear (a)」が9,800円
-
第2144回
トピックス30万円切りでRX 9060 XT（16GB）搭載。32GBメモリ・水冷仕様ゲーミングPC「G TUNE DG」セール中
- この連載の一覧へ