イヤーカフ型を2,399円で試せる！ UGREENの防水＆NCオープンイヤーイヤホンがタイムセール中

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【Amazonタイムセール】UGREEN イヤーカフ型イヤホンをチェック！

UGREENのイヤーカフ型イヤホンがAmazonタイムセール対象。参考価格3,099円のところ、23％オフの2,399円で販売中。

2千円台なら、お試し感覚で手を出しやすい。実際、Amazonでは過去1か月に2000点以上購入されている。UGREENの「イヤーカフ型イヤホン」は、片側5.3gの本体に12mmドライバーを搭載。最大30時間再生やBluetooth 5.4、IPX5防水にも対応する。イヤーカフ型を一度使ってみたかった人には、気になる中身が揃っている。

①5.3gの空気伝導イヤーカフ型

空気伝導方式を採用した、片側わずか5.3gのイヤーカフ型イヤホン。耳をふさがない開放型デザインで、外音を自然に取り込める。IPX5防水にも対応し、ジョギングやランニング、ヨガ、フィットネス、サイクリングにも使える。

②12mmドライバーとコンポジット振動板

12mmドライバーとコンポジット振動板を搭載。シングルマグネットより振動板の制御力を高め、音の歪みを抑える構成だ。高音と低音の再現性にも配慮し、指向性伝導技術によって音漏れを最小限に抑える。

③Bluetooth 5.4とタッチコントロール

Bluetooth 5.4チップを搭載し、起動と同時に自動ペアリングモードへ移行。両耳のタッチコントロールで曲操作や通話、音声アシスタントの起動、ゲームモード切替が可能だ。購入後は2年間の製品保証も付帯する。