本日まで3万円引き。Ryzen 7・16GBメモリ、Microsoft 365 24か月版も付く「Vivobook 15」が10万9800円

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【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（R7165BUWS）」をチェック！

ASUSのノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（R7165BUWS）」がAmazonタイムセール対象。過去価格139,800円のところ、21％オフの109,800円で販売中。

ハイスペックなノートPCまではいらない。でも、価格を優先してあれこれ削られたモデルを選ぶのもちょっと違う。「Vivobook 15 M1502NAQ（R7165BUWS）」は、Ryzen 7 170に16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属する。15.6型フルHD液晶やテンキーも備えており、普段使うところはしっかり押さえている。

①8コア16スレッドのRyzen 7 170を搭載

CPUには8コア16スレッドのAMD Ryzen 7 170を搭載。メモリは16GBのDDR5-4800、ストレージには512GB NVMe/M.2 SSDを採用する。グラフィックス機能にはAMD Radeon Graphicsを内蔵する。

②15.6型フルHDのノングレア液晶を採用

ディスプレーは15.6型ワイドTFTカラー液晶で、解像度は1,920×1,080ドット、リフレッシュレートは60Hz。表面は光の映り込みを抑えるノングレア仕様となる。本体サイズは幅359.7×奥行232.5×高さ19.9mm、重量は約1.7kg。

③USB Type-Cは給電対応、HDMIも装備

USB Type-Cは2基を備え、うち1基はデータ転送と本体への給電に対応。USB Type-Aは3基、外部ディスプレー出力用のHDMIも装備する。無線LANはWi-Fi 6、Bluetooth 5.4に対応し、92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターが付く。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 170

【メモリ】16GB DDR5-4800

【ストレージ】512GB NVMe/M.2 SSD（PCI Express 4.0 x4接続）

【ディスプレー】15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレア液晶

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）