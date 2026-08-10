Amazonセール情報大紹介！ 第2154回
本日まで3万円引き。Ryzen 7・16GBメモリ、Microsoft 365 24か月版も付く「Vivobook 15」が10万9800円
2026年08月10日 14時30分更新
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【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（R7165BUWS）」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（R7165BUWS）」がAmazonタイムセール対象。過去価格139,800円のところ、21％オフの109,800円で販売中。
ハイスペックなノートPCまではいらない。でも、価格を優先してあれこれ削られたモデルを選ぶのもちょっと違う。「Vivobook 15 M1502NAQ（R7165BUWS）」は、Ryzen 7 170に16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属する。15.6型フルHD液晶やテンキーも備えており、普段使うところはしっかり押さえている。
①8コア16スレッドのRyzen 7 170を搭載
CPUには8コア16スレッドのAMD Ryzen 7 170を搭載。メモリは16GBのDDR5-4800、ストレージには512GB NVMe/M.2 SSDを採用する。グラフィックス機能にはAMD Radeon Graphicsを内蔵する。
②15.6型フルHDのノングレア液晶を採用
ディスプレーは15.6型ワイドTFTカラー液晶で、解像度は1,920×1,080ドット、リフレッシュレートは60Hz。表面は光の映り込みを抑えるノングレア仕様となる。本体サイズは幅359.7×奥行232.5×高さ19.9mm、重量は約1.7kg。
③USB Type-Cは給電対応、HDMIも装備
USB Type-Cは2基を備え、うち1基はデータ転送と本体への給電に対応。USB Type-Aは3基、外部ディスプレー出力用のHDMIも装備する。無線LANはWi-Fi 6、Bluetooth 5.4に対応し、92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターが付く。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB NVMe/M.2 SSD（PCI Express 4.0 x4接続）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレア液晶
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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