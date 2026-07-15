『デジボク地球防衛軍2』が72％オフと過去最大割引！
D3PのPS5／PS4タイトルが最大90％オフ！PS Storeで「Summer Sale」が開催中
ディースリー・パブリッシャーは7月15日、PlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Store「Summer Sale」への提供ラインアップを公開。セール期間は、2026年7月29日まで。
今回のセールでは、アクションTPS『デジボク地球防衛軍2』と、サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションが過去最大割引。
さらに『地球防衛軍6』ゲーム本編とシーズンパス・追加ミッションパックなどのDLCもお買い得となっている。まだ購入してない人は要チェックだ。
そのほか『サムライメイデン』『Ed-0』など大人気ゲーム大幅割引＆超お買い得となっている。以下ではセールタイトルの一部を紹介。詳しくは、下記の全セールタイトルリストか、セールページを確認してほしい。
▼セールページ
https://www.d3p.co.jp/information/event/388/
■セール対象タイトル（一部）
▼『デジボク地球防衛軍2』
6980円 → 1954円（72％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S
▼『ゼンシンマシンガール』
●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9460円 → 4919円（48％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRLDX000
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
7920円 → 3564円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
▼『Ed-0: Zombie Uprising』
3960円 → 990円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/
©2022-2023 LANCARSE ©2022-2023 D3PUBLISHER
■全セールタイトルリスト
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