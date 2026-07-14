Switch 2版「オクトラ」「オクトラII」いきなり発売 シリーズ8周年を迎えた記念として
スクウェア・エニックスは7月13日、HD-2Dの原点である「オクトパストラベラー（OCTOPATH TRAVELER）」シリーズ8周年を記念した番組を配信した。
そのなかで、初代「オクトラ」と「オクトパストラベラーII」のNintendo Switch 2 ダウンロード版を突然配信開始したと発表。価格も7480円→5478円と値下げされよりお求め安くなった。
※Nintendo Switch版からのアップグレード対応はなし
さらに、Switch 2版の両タイトルをまとめて購入できるバンドルも販売。単品で買うと1万956円するところが、なんとセットで6820円（4136円引き）となる。お得しかない！
またパッケージ版バンドルも10月1日に発売する。デジタル壁紙やオリジナルステッカーなどがもらえるので、パッケージ派の人はぜひ予約しよう。
番組では「オクトパストラベラー0」の無料アップデートについても言及。（ナッツで）強くなり過ぎたプレイヤーへの挑戦状として、魔物闘技場に強敵が追加。さらに、タウンには別の世界から来た“冒険家”が住民として登場する。
【ゲーム情報】
タイトル：オクトパストラベラー（OCTOPATH TRAVELER）
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：アクワイア
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Windows／Epic Games Store／Steam）
発売日：
Switch：発売中（2018年7月13日）
PC（Steam／Epic Games Store）：配信中（2019年6月19日）
Xbox One：配信中（2021年3月25日）
PS5／PS4：発売中（2024年6月6日）
Switch 2：発売中（2026年7月14日）※パッケージ版バンドルは10月1日
価格：通常版…5478円／バンドル版…6820円
CERO：C（15歳以上対象）
© SQUARE ENIX
タイトル：オクトパストラベラーII（OCTOPATH TRAVELER II）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：アクワイア
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
発売日：
Switch／PS5 ／PS4：発売中（2023年2月24日）
PC（Steam）：配信中（2023年2月25日）
Xbox One／PC（Windows）：配信中（2024年6月6日）
Switch 2：発売中（2026年7月14日）※パッケージ版バンドルは10月1日
価格：通常版…5478円／バンドル版…6820円
プレイ人数：1人
CERO：D（17歳以上対象）
© SQUARE ENIX
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