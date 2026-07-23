Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第529回
安くて高性能と評判！ RTX 5060＆メモリー32GBで20万円切りゲーミングPCを発見
2026年07月23日 16時00分更新
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TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPC「CX200M ブラック」が販売中だ。価格は19万4000円。
本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5060・メモリー32GB・1TB M.2 SSD搭載機が20万円切り
ユーザーレビューを見ると“扱いやすいゲーミングPC／安いのに高性能／起動中の音が静かで扱いやすい”といった声が寄せられている。RTX 5060や32GBメモリー、1TB M.2 SSDなど、ゲームだけでなく軽めのクリエイティブワークもこなせる性能が魅力。これが20万円を切る価格で購入できるのが驚きだ。ゲーミングPCデビューにふさわしい一台と言えるだろう。
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