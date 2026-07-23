Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第528回
1万800円でラピトリ搭載の本格ゲーミングキーボードが買える！ タイムセールで55％オフ
2026年07月23日 15時30分更新
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TURTLE BEACHのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」が販売中だ。参考価格は2万3800円だが、タイムセールにより55％オフの1万800円で購入できる（7月22日時点）。
本製品は、ラピッドトリガーを搭載するテンキーレス・ゲーミングキーボード。1.5億回のクリック寿命と滑らかな押し心地が魅力のアナログ ホールエフェクト磁気スイッチや、アクチュエーションポイントを0.1mm～4mmまで調整できるキー、スムーズなストッピングが可能な「ReacTap」などが特徴だ。
★4.4のゲーミングキーボードがタイムセール中
ユーザーレビューを見ると“値段分には十分良い製品／見た目もよくラピトリ搭載でこの値段なら全然アリ／高機能でキータッチも心地よい”といった声が寄せられている。
打鍵感やラピッドトリガー、デザインを評価する人が多い模様。2万台の本製品が、現時点だと1万800円で値引きされている。FPSで勝利を掴みたい人は本製品をチェックしてみては？
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