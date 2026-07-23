FPS・TPSで勝利を掴むなら240Hz・0.5msの27型フルHDゲーミングディスプレー！ タイムセールで2万800円

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MSIの27型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの27型フルHDゲーミングディスプレー「MAG 272F X24」が販売中だ。過去価格は2万6800円だが、タイムセールにより22％オフの2万800円で購入できる（7月22日時点）。

240Hz・0.5msの高スペックモデルが2万円台

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のRapid IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は0.5ms（GTG）。そのほか、カクツつきやズレを抑える機能や明暗差を表現できるHDR、AIによる映像の自動最適化機能なども特徴となる。

240Hz・0.5msの組み合わせがポイントで、動きの激しいFPSやTPSでアドバンテージを得られるだろう。現時点では22％オフのタイムセール中なので、安く手に入れたい人は早めにチェックしてほしい。