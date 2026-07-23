有線＆背面ボタン付！ XBOX・PC対応のPowerA製コントローラーが6600円で販売中

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PowerAのXBOX対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのXBOX対応コントローラー「XBGP0439-01」が販売中だ。価格は6600円。

本製品はXBOX公式ライセンスを取得した有線コントローラーで、XBOX Series X|S、XBOX One、PCに対応する。高さ調整機能付きアナログスティックや好みのボタン割り当てができる背面ボタン、二重振動機能、インパルストリガーなどが特徴となっている。

6000円台で手に入るXBOX・PC対応の有線モデル

ユーザーレビューを見ると“ゲームの時間が楽しくなった／欲しい機能が十分／もうこのコントローラー以外考えられない”といった声が寄せられている。必要十分な機能がポイントになっているようだ。XBOX・PC用のコントローラーを手頃な価格で手に入れたい人、有線コントローラーが欲しい人にオススメできる。