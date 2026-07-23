Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第525回
任天堂純正品「Switch 2 プロコン」Amazonで販売中！ 確かな安心感と完成度を誇るマストバイアイテム
2026年07月23日 15時00分更新
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Nintendo Switch 2 Proコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、任天堂の「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」が販売中だ。価格は9980円。
本製品は、Nintendo Switch 2に対応する純正のゲームコントローラー。ゲームチャットを呼び出せる「Cボタン」のほか、好きなボタンに割り当てられる「GL/GRボタン」、ヘッドフォンマイクジャックなどを備える。
純正品だからこその安心感と完成度の高さが魅力
ユーザーレビューを見ると“期待以上のクオリティー／精度・安定感・触り心地のすべてにおいて、純正品は安心感がある／心地よいゲーム体験をするなら持っておきたい一品”といった声が寄せられている。純正品だからこその安心感と確かな完成度がポイント。今後Switch 2で販売されるゲームをコントローラーで遊びたい人は、本製品を購入してみては？
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