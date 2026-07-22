グランゼーラは7月22日、PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X／Xbox One／PC（DMM GAMES）で発売中の『R-TYPE FINAL 2』（アール・タイプ ファイナル 2 ）、PlayStation 5で発売中の『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』（アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド）について、シティコネクションより発売中のサイド ビューシューティングゲーム『FZ: Formation Z』とのコラボレーションDLC「R-9Aix エクストラ・アロー」を無料配信すると発表。配信日時は、2026年7月23日0時より。

なお、NIS America, Inc.より発売中のPC版（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）については、配信時期が決まり次第、公式サイトおよび公式SNSにて案内するとのことなので、楽しみに待とう。

本DLCでは、『FZ: Formation Z』に登場する可変人型兵器「イクスペル」の新機体「R-9Aix エク ストラ・アロー」がプレイヤー機体として追加される。「R-9Aix エクストラ・アロー」は人型形態へ変形することで、斜め上下方向への攻撃が可能となり、新たなプレイスタイルを楽しむことが可能だ。ぜひ、本DLCで新たな戦闘スタイルとともに、これまで以上に広がる『R-TYPE FINAL 2』『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』の魅力を楽しもう。

ちなみに、本コンテンツを利用する際は、最新バージョンへのアップデートを忘れずにしておこう。

◆追加DLCプレイヤー 機体「R-9Aix エクストラ・アロー」

【追加 DLC「R-9Aix エクストラ・アロー」商品概要】

タイトル名：追加DLC「R-9Aix エクストラ・アロー」

価格：無料

配信日：2026年7月23日0時予定

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One／Xbox Series X／PC（DMM GAMES）

※PC（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）につきましては 配信時期が決まり次第、公式サイトおよび公式SNSにて改めてご案内いたし ます。

【ゲーム情報】

タイトル：R-TYPE FINAL 2（アール・タイプ ファイナル２）

ジャンル：サイドビューシューティング

販売：メーカー入る

プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X／Xbox One／PC（DMM GAMES／Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）

※PC（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）はNIS America, Inc.が配信。

発売日：発売中

価格：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

タイトル：R-TYPE FINAL 3 EVOLVED（アール・タイプ ファイナル ３ エボルブド）

ジャンル：サイドビューシューティング

販売：グランゼーラ

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2023年3月23日）

価格：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

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