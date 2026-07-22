人型形態へと変形できる「R-9Aix エクストラ・アロー」！
『FZ: Formation Z』とのコラボ機体を『R-TYPE FINAL 2』『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』にて7月23日に無料配信決定！
グランゼーラは7月22日、PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X／Xbox One／PC（DMM GAMES）で発売中の『R-TYPE FINAL 2』（アール・タイプ ファイナル 2 ）、PlayStation 5で発売中の『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』（アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド）について、シティコネクションより発売中のサイド ビューシューティングゲーム『FZ: Formation Z』とのコラボレーションDLC「R-9Aix エクストラ・アロー」を無料配信すると発表。配信日時は、2026年7月23日0時より。
なお、NIS America, Inc.より発売中のPC版（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）については、配信時期が決まり次第、公式サイトおよび公式SNSにて案内するとのことなので、楽しみに待とう。
本DLCでは、『FZ: Formation Z』に登場する可変人型兵器「イクスペル」の新機体「R-9Aix エク ストラ・アロー」がプレイヤー機体として追加される。「R-9Aix エクストラ・アロー」は人型形態へ変形することで、斜め上下方向への攻撃が可能となり、新たなプレイスタイルを楽しむことが可能だ。ぜひ、本DLCで新たな戦闘スタイルとともに、これまで以上に広がる『R-TYPE FINAL 2』『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』の魅力を楽しもう。
ちなみに、本コンテンツを利用する際は、最新バージョンへのアップデートを忘れずにしておこう。
◆追加DLCプレイヤー 機体「R-9Aix エクストラ・アロー」
【追加 DLC「R-9Aix エクストラ・アロー」商品概要】
タイトル名：追加DLC「R-9Aix エクストラ・アロー」
価格：無料
配信日：2026年7月23日0時予定
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One／Xbox Series X／PC（DMM GAMES）
※PC（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）につきましては 配信時期が決まり次第、公式サイトおよび公式SNSにて改めてご案内いたし ます。
【ゲーム情報】
タイトル：R-TYPE FINAL 2（アール・タイプ ファイナル２）
ジャンル：サイドビューシューティング
販売：メーカー入る
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X／Xbox One／PC（DMM GAMES／Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）
※PC（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）はNIS America, Inc.が配信。
発売日：発売中
価格：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
タイトル：R-TYPE FINAL 3 EVOLVED（アール・タイプ ファイナル ３ エボルブド）
ジャンル：サイドビューシューティング
販売：グランゼーラ
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：発売中（2023年3月23日）
価格：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
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