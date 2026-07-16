グランゼーラは7月16日、PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X／Xbox One／PC（DMM GAMES）で発売中の『R-TYPE FINAL 2』（アール・タイプ ファイナル 2）の発売5周年ならびにPlayStation 5で発売中の『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』 （アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド）の発売3周年を記念したアップデートの配信。

●グランゼーラコメント

「R-TYPE FINAL」シリーズを長年応援してくださっているファンの皆さまをはじめ、これまで本作をプレイしてくださったすべての皆さまのご支援に、心より御礼申し上げます。皆さまの温かい応援に支えられ、この節目を迎えることができました。

今回のアップデートは、『R-TYPE FINAL 2』のPS4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（DMM GAMES）およびPS5『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』を対象に配信しています。なお、PC（DMM GAMES）版を除くNIS America, Inc.より発売中のPC（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）版につきましては、配信時期が決まり次第、公式サイトおよび公式SNSにて改めてご案内いたします。

今回のアップデートでは、プレイヤー機体「B-1D/0 バイド・システム・ゼロ」が新たに使用可能となったほか、『Pilot＆War Record』モード用の新しいアイテムを追加しました。発売5周年、そして発売3周年という節目を迎えた「R-TYPE FINAL」シリーズを、これまでプレイ してくださった方はもちろん、これから初めて遊ばれる方にも、本アップデートを通じてお楽しみいただければ幸いです。

今後とも『R-TYPE FINAL 2』『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』をよろしくお願いいたします。