PS5『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』もアップデートを実施！
新機体を追加！『R-TYPE FINAL 2』発売5周年記念アップデートを配信
グランゼーラは7月16日、PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X／Xbox One／PC（DMM GAMES）で発売中の『R-TYPE FINAL 2』（アール・タイプ ファイナル 2）の発売5周年ならびにPlayStation 5で発売中の『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』 （アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド）の発売3周年を記念したアップデートの配信。
●グランゼーラコメント
「R-TYPE FINAL」シリーズを長年応援してくださっているファンの皆さまをはじめ、これまで本作をプレイしてくださったすべての皆さまのご支援に、心より御礼申し上げます。皆さまの温かい応援に支えられ、この節目を迎えることができました。
今回のアップデートは、『R-TYPE FINAL 2』のPS4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（DMM GAMES）およびPS5『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』を対象に配信しています。なお、PC（DMM GAMES）版を除くNIS America, Inc.より発売中のPC（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）版につきましては、配信時期が決まり次第、公式サイトおよび公式SNSにて改めてご案内いたします。
今回のアップデートでは、プレイヤー機体「B-1D/0 バイド・システム・ゼロ」が新たに使用可能となったほか、『Pilot＆War Record』モード用の新しいアイテムを追加しました。発売5周年、そして発売3周年という節目を迎えた「R-TYPE FINAL」シリーズを、これまでプレイ してくださった方はもちろん、これから初めて遊ばれる方にも、本アップデートを通じてお楽しみいただければ幸いです。
今後とも『R-TYPE FINAL 2』『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』をよろしくお願いいたします。
■プレイヤー機体が追加！
■Pilot＆War Recordモード（パイロット画面）にアイテムを追加！
※「Pilot ＆ War Record」モード（パイロット画面）は、プレイヤー機体やキャラクター、アイテムを自由に配置し、自分ならではのストーリーを持ったスクリーンショットを撮影できるモード。
■アップデート対象プラットフォーム
タイトル名：R-TYPE FINAL 2（アール・タイプ ファイナル２）
プラットフォーム：PS4／Switch／XSX／Xbox One／PC（DMM GAMES）
※PC（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）はNIS America, Inc.より配信
バージョン：Ver. 2.0.5
配信日：
PS4／Switch／Xbox One／XSX：配信中（2026年7月16日0時）
PC（DMM GAMES）：配信中（2026年7月16日12時）
Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store：配信時期が決まり次第、公式サイトおよび公式SNSにて案内。
公式サイト：https://rtypefinal2.com/ja/news/2026/update-20260716.html
タイトル名：R-TYPE FINAL 3 EVOLVED（アール・タイプ ファイナル ３ エボルブド）
プラットフォーム：PS5
バージョン：Ver.1.0.10
配信日：配信中（2026年7月16日）
公式サイト：https://rtypefinal3.com/ja/news/2026/update-20260716.html
【ゲーム情報】
タイトル：R-TYPE FINAL 2（アール・タイプ ファイナル２）
ジャンル：サイドビューシューティング
販売：メーカー入る
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X／Xbox One／PC（DMM GAMES／Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）
※PC（Steam／Epic Games Store／GOG.com／Microsoft Store）はNIS America, Inc.が配信。
発売日：発売中
価格：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
タイトル：R-TYPE FINAL 3 EVOLVED（アール・タイプ ファイナル ３ エボルブド）
ジャンル：サイドビューシューティング
販売：グランゼーラ
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：発売中（2023年3月23日）
価格：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
©Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.
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