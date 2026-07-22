フロム・ソフトウェアは7月22日、Nintendo Switch 2 向けマルチプレイアクション『The Duskbloods』（ダスクブラッド）について、ネットワークテストにおける参加応募受付（※）を開始すると発表。開始日時は、本日2026年7月22日23時より。

＊先着順ではなく、ご応募いただいた方の中から厳正な抽選の上、テスターを決定いたします。

●ネットワークテスト概要

対象プラットフォーム：Nintendo Switch 2

実施日時（日本時間）：

2026年8月21日：19時～23時

2026年8月22日：11時～15時

2026年8月23日：3時～7時

2026年8月23日：19時～23時

2026年8月24日：11時～15時

募集期間：2026年7月22日23時～7月28日22時59分

特設サイト：https://campaign.theduskbloods.jp/

＊日時は予告なく変更または中止となる場合があります。

ネットワークテストとは、正式なサービス開始に先立ち、ユーザーが事前テスターとしてゲームをプレイできる検証テスト。大規模なネットワーク負荷テストを実施することで、オンラインシステムのさまざまな技術検証を行う。製品の品質向上のためのテストで、ネットワークテストのプレイは無料となる。

『The Duskbloods』ネットワークテストでは、最大8人のプレイヤーによるマルチプレイを体験可能。ぜひ応募して、ひと足早く本作に触れてみてはいかがだろうか。

＊ネットワークテストの参加可能人数には上限がございます。

＊ネットワークテストへのご参加には、Nintendo Switch 2 および「Nintendo Switch Online」への加入が必要となります。

＊本テストに使用するプログラムは開発中のものであり、製品版と異なります。セーブデータを製品版に引き継ぐことはできません。

【ゲーム情報】

タイトル：The Duskbloods（ダスクブラッド）

ジャンル：マルチプレイアクション

販売：フロム・ソフトウェア／任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年予定

価格：未定

プレイ人数：オンライン時 最大8人

CERO：未定

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※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

＊プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。