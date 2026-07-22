ネットワークテストの実施日は8月21日／22日／23日／24日の4日間！
Switch 2『The Duskbloods』ネットワークテスト参加者を本日7月22日23時より募集開始！
フロム・ソフトウェアは7月22日、Nintendo Switch 2 向けマルチプレイアクション『The Duskbloods』（ダスクブラッド）について、ネットワークテストにおける参加応募受付（※）を開始すると発表。開始日時は、本日2026年7月22日23時より。
＊先着順ではなく、ご応募いただいた方の中から厳正な抽選の上、テスターを決定いたします。
●ネットワークテスト概要
対象プラットフォーム：Nintendo Switch 2
実施日時（日本時間）：
2026年8月21日：19時～23時
2026年8月22日：11時～15時
2026年8月23日：3時～7時
2026年8月23日：19時～23時
2026年8月24日：11時～15時
募集期間：2026年7月22日23時～7月28日22時59分
特設サイト：https://campaign.theduskbloods.jp/
＊日時は予告なく変更または中止となる場合があります。
ネットワークテストとは、正式なサービス開始に先立ち、ユーザーが事前テスターとしてゲームをプレイできる検証テスト。大規模なネットワーク負荷テストを実施することで、オンラインシステムのさまざまな技術検証を行う。製品の品質向上のためのテストで、ネットワークテストのプレイは無料となる。
『The Duskbloods』ネットワークテストでは、最大8人のプレイヤーによるマルチプレイを体験可能。ぜひ応募して、ひと足早く本作に触れてみてはいかがだろうか。
＊ネットワークテストの参加可能人数には上限がございます。
＊ネットワークテストへのご参加には、Nintendo Switch 2 および「Nintendo Switch Online」への加入が必要となります。
＊本テストに使用するプログラムは開発中のものであり、製品版と異なります。セーブデータを製品版に引き継ぐことはできません。
【ゲーム情報】
タイトル：The Duskbloods（ダスクブラッド）
ジャンル：マルチプレイアクション
販売：フロム・ソフトウェア／任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年予定
価格：未定
プレイ人数：オンライン時 最大8人
CERO：未定
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※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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