フロム・ソフトウェアは4月2日、完全新作マルチプレイアクション『The Duskbloods(ダスクブラッド)』(販売元:フロム・ソフトウェア/任天堂)を、Nintendo Switch 2にて世界同時発売すると発表。発売時期は2026年予定、価格などは未定だ。

Nintendo Switch 2向けソフトウェアの本作は、最大8人のプレイヤー同士の戦い、そしてプレイヤーと敵との戦いが展開されるPvPvEベースのマルチプレイアクション。

プレイヤーは、特別な血の力によって人間を超える力を得た「黄昏の血族」となり、「始まりの血(ファーストブラッド)」を巡る壮絶な戦いに身を投じることになる。2026年に発売となる本作にぜひ期待しよう。

なお、本作のディレクターであるフロム・ソフトウェアの宮崎英高氏が語るクリエイターボイスを4月4日に任天堂公式ホームページで公開予定。こちらも楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:The Duskbloods(ダスクブラッド)

ジャンル:マルチプレイアクション

販売:フロム・ソフトウェア/任天堂

プラットフォーム:Nintendo Switch 2

発売日:2026年予定

価格:未定

プレイ人数:オンライン時 最大8人

CERO:未定