Amazonセール情報大紹介！ 第2091回
最初からキーボード付の13型液晶Surface Pro公式セットが16GBメモリ・SSD 512GBで10％オフ
2026年07月23日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Microsoft「Surface Pro（第11世代）＋ Surface Pro キーボード」をチェック！
Microsoftの「Surface Pro（第11世代）＋ Surface Pro キーボード」がAmazonの割引対象。過去価格249,590円のところ、10％オフの223,800円で販売中。
キーボードまでセットになっている点が、このモデルの魅力。本製品は、Surface Pro キーボードが付属する公式セットで、16GBメモリと512GB SSDを搭載する。届いたその日からノートPC感覚で使い始められるのは嬉しい。
①Snapdragon X Plus搭載、Copilot+ PC対応
Snapdragon X Plusを搭載し、Copilot+ PCに対応。NPUには、毎秒45兆回の処理能力を持つQualcomm Hexagonを備える。16GBメモリと512GB SSDを搭載する。
②最大約14時間の動画再生に対応
ローカル動画再生時で最大約14時間のバッテリー駆動に対応。13型PixelSense Flowディスプレーは最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、Dolby Vision IQもサポートする。
③約895gの軽量ボディ。タブレットとしても使える
本体重量は約895g。キックスタンドを備え、用途に応じて角度を調整できる。キーボードを取り外せばタブレットとしても使用でき、タッチ操作にも対応する。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13型 PixelSense Flowディスプレー（最大120Hz）
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