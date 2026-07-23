最初からキーボード付の13型液晶Surface Pro公式セットが16GBメモリ・SSD 512GBで10％オフ

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【Amazonで割引中】Microsoft「Surface Pro（第11世代）＋ Surface Pro キーボード」をチェック！

Microsoftの「Surface Pro（第11世代）＋ Surface Pro キーボード」がAmazonの割引対象。過去価格249,590円のところ、10％オフの223,800円で販売中。

キーボードまでセットになっている点が、このモデルの魅力。本製品は、Surface Pro キーボードが付属する公式セットで、16GBメモリと512GB SSDを搭載する。届いたその日からノートPC感覚で使い始められるのは嬉しい。

①Snapdragon X Plus搭載、Copilot+ PC対応

Snapdragon X Plusを搭載し、Copilot+ PCに対応。NPUには、毎秒45兆回の処理能力を持つQualcomm Hexagonを備える。16GBメモリと512GB SSDを搭載する。

②最大約14時間の動画再生に対応

ローカル動画再生時で最大約14時間のバッテリー駆動に対応。13型PixelSense Flowディスプレーは最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、Dolby Vision IQもサポートする。

③約895gの軽量ボディ。タブレットとしても使える

本体重量は約895g。キックスタンドを備え、用途に応じて角度を調整できる。キーボードを取り外せばタブレットとしても使用でき、タッチ操作にも対応する。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】13型 PixelSense Flowディスプレー（最大120Hz）