Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第524回
ゲーム＋αも申し分なしの構成！ 第13世代Core i7＋RTX 3050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが16万円台
2026年07月22日 22時30分更新
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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R35-5N」が販売中だ。価格は16万4980円。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
申し分なしの性能で16万円台はオトクでは？
ユーザーレビューを見ると“子どもに買ってあげた／動作は快適、液晶画面も滑らかで見やすい／スペックは文句なし”といった声が寄せられている。ひと昔前の構成だが、ゲームや普段使い、軽めの編集作業もこなせる性能が魅力。16万円台の価格で買えるため、気になる人はチェックしてみてほしい。
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