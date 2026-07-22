ゲームも仕事もイケる！ 144Hz駆動・Type-C接続のAcer製16型モバイルゲーミングディスプレーが2万円切り

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Acer Nitroブランドの16型モバイルゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerの16型モバイルゲーミングディスプレー「Nitro PG161WP1bmiuux」が販売中だ。価格は1万9998円。

144Hz駆動のゲーム向けモバイルディスプレー

本製品は、WUXGA（1920×1200ドット）のIPSパネルを搭載する16型モバイルゲーミングディスプレー。最大144Hzのリフレッシュレートや4ms（GTG）の応答速度が特徴となっている。

そのほか、映像出力・データ転送・給電をケーブル一本で実現できるUSB Type-C端子、0度～90度まで傾けられるキックスタンドなども備える。HDMI端子が搭載されているため、家庭用ゲーム機の接続も可能だ。

外出先でゲームやPCの映像を出力できることと、持ち運びやすいデザインが魅力の本製品。ゲームだけでなく仕事にも使えるため、気になった人はチェックしてみては？