Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第521回
Logicool Gマウスを手頃な価格で試せる！ G304ワイヤレスゲーミングマウスが18％オフで4000円台
2026年07月22日 21時30分更新
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Logicool Gのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングマウス「G304 LIGHTSPEED（ブルー）」が販売中だ。参考価格は5720円だが、執筆時点では18％オフの4718円で購入できる（7月22日時点）。
本製品は、単三電池1本で約250時間使えるワイヤレスゲーミングマウス。低遅延のワイヤレス技術「LIGHTSPEED」や、最大感度1万2000DPIを誇る光学式HEROセンサー、約99gの軽量設計などが特徴となっている。
手頃な価格帯でLogicool Gの強みが味わえる
ユーザーレビューを見ると“遅延もなく快適／使いやすく精度も良く電池も長持ち／軽くて使いやすい”といった声が寄せられている。手頃な価格帯でLogicool Gの真価を試せる点が本製品の魅力。現在は4000円台で購入できるため、ワイヤレスゲーミングマウスを買い替えたい人にオススメできる。
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