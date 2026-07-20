夏こそミルク！ファミマ「ミルクスイーツ」7商品、クレープやメロンパンも

ファミリーマートでは「ほっぺたとろける！ミルクスイーツ」キャンペーンを7月21日から開催し、牛乳のおいしさを楽しめる「ミルクスイーツ」7品を全国の店舗で発売します。

「ほっぺたとろける！ミルクスイーツ」

7商品を展開！

キャンペーンでは、暑い夏でも食べたくなるよう工夫をした「ミルクスイーツ」が、デザートやパン、アイス、お菓子、ドリンクなど、複数のカテゴリから登場します。

クイニーアマンやメロンパンなどもラインアップ。どの商品もコクがありながらもなめらかなくちどけに仕上げたといいます。

▲北海道産牛乳のメロンパン（170円）

北海道産牛乳仕込みのメロンパンに、北海道産牛乳を使用したミルククリームとミルクホイップをサンドしました。

▲ザクほろシュー（ミルククリーム）254円

ザクほろ食感生地の中にミルクカスタードクリームとホイップクリームのダブルクリームを入れたシュークリームです。

▲もちっと食感 ミルクのクレープ（298円）

ふわふわのミルクムースと苺ソースを包んだもちっと食感のクレープです。

▲ミルクとホワイトチョコのクイニーアマン（248円）

カリっと食感の飴部分にホワイトチョコをコーティングしたクイニーアマンです。パイ生地の中に、ホワイトチョコガナッシュとなめらかなミルクホイップをつめています。

▲ミルクサンド（キャラメルソース入り）298円

北海道牛乳を使用したくちどけのよいミルククリームの中にほろ苦キャラメルソースを入れサンドしました。

▲ミルクのトリコ（150円）

国産牛乳を50％使用した、ミルクの味わいを存分に楽しめるバーアイスです。北海道産生クリームを配合することで、すっきりとした味わいの中にも、ミルクのコクと濃厚さを感じられるそうです。

▲たべる牧場ミルク（248円）

北海道産牛乳56％と北海道産生クリームを使用した、コクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイスです。

対象商品が何度でも50円引きに！

さらに、ミルクスイーツを手軽に楽しめるよう、ファミマのアプリ「ファミペイ」と連動し、期間中何度でも使える50円引きクーポンを配信します。

対象商品には50円引きの告知が入ったPOPがついています。



配信期間：7月21日～8月3日

利用期間：7月21日～8月3日



※商品1点あたり1枚まで（1会計で最大5枚まで）使用可能

あなたはどのミルクスイーツ推し？

暑い夏でも食べたくなるようなミルクスイーツが登場します。ミルク系のスイーツが好きにはたまらないラインアップです。



ラインアップは全7種類。定番のアイスやシュークリームに加え、クイニーアマンやメロンパンなどもそろい、気になる商品をいくつも試してみたくなります。



中でも筆者が気になったのは「ザクほろシュー」。2種類のクリームが入っているのがうれしいポイントで、思いっきりかぶりついてみたいです！



・発売日：2026年7月21日

（※文中の価格はすべて税込）