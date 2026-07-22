ブルース・リー生誕85周年記念ゲーミングキーボードを発見！ 80％・日本語配列・ラピトリの本格派

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Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボード「PCMK 3HE TKL Bruce Lee 85th Edition（日本語配列）」が販売中だ。価格は2万5149円。

本製品は、伝説のアクションスター「ブルース・リー」の生誕85周年を記念したゲーミングキーボード。80％レイアウトやラピッドトリガー、磁気スイッチ、8Kポーリングレートなどが特徴となっている。

ブルース・リー生誕85周年モデル

ユーザーレビューを見ると“打鍵感・静音性・性能のすべてがバランスよく向上しているキーボード／日本語配列80％のキーボードを探している人には超オススメ／心地良いラピトリキーボード”といった声が寄せられている。

ラピッドトリガーや8Kポーリングレートなど、最近の流行をしっかり押さえている点がポイント。競技シーンで重宝すること間違いなしだ。ブルース・リーをモチーフにしたデザインも魅力で、特別モデルが欲しい人にもオススメできる。