Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第520回
ブルース・リー生誕85周年記念ゲーミングキーボードを発見！ 80％・日本語配列・ラピトリの本格派
2026年07月22日 21時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボード「PCMK 3HE TKL Bruce Lee 85th Edition（日本語配列）」が販売中だ。価格は2万5149円。
本製品は、伝説のアクションスター「ブルース・リー」の生誕85周年を記念したゲーミングキーボード。80％レイアウトやラピッドトリガー、磁気スイッチ、8Kポーリングレートなどが特徴となっている。
ブルース・リー生誕85周年モデル
ユーザーレビューを見ると“打鍵感・静音性・性能のすべてがバランスよく向上しているキーボード／日本語配列80％のキーボードを探している人には超オススメ／心地良いラピトリキーボード”といった声が寄せられている。
ラピッドトリガーや8Kポーリングレートなど、最近の流行をしっかり押さえている点がポイント。競技シーンで重宝すること間違いなしだ。ブルース・リーをモチーフにしたデザインも魅力で、特別モデルが欲しい人にもオススメできる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第524回
トピックスゲーム＋αも申し分なしの構成！ 第13世代Core i7＋RTX 3050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが16万円台
-
第523回
トピックスゲームも仕事もイケる！ 144Hz駆動・Type-C接続のAcer製16型モバイルゲーミングディスプレーが2万円切り
-
第522回
トピックスメタモンに「Switch 2」本体や周辺機器を収納!? 専用ぬいポーチが27％オフの5480円！
-
第521回
トピックスLogicool Gマウスを手頃な価格で試せる！ G304ワイヤレスゲーミングマウスが18％オフで4000円台
-
第519回
トピックス安さで選ぶならホリ！ PC・Xinput対応の有線コントローラーが16％オフの3218円
-
第518回
トピックス男心をくすぐる透明デザイン！ 5000円台で買える HyperXのXBOX・PC用有線コントローラーが12％オフ
-
第517回
トピックスSwitchやPC、モバイルに対応するワイヤレスコントローラーがタイムセールで7799円！
-
第516回
トピックス暑い時期のお供に！ RGBライトを搭載するゲーミング扇風機が便利すぎる
-
第515回
トピックス暑い時期に欲しいやつ！ Switch 2に直挿しの専用冷却ファンが2599円
-
第514回
トピックス没入感のある湾曲が好評！ KTCの34型UWQHDゲーミングディスプレーが19％オフの3万4980円
- この連載の一覧へ