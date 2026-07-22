毎日食べるお米を安く確保！ 令和7年産「新潟県産コシヒカリ」5kgがAmazonタイムセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「新潟県産コシヒカリ 5kg」がAmazonタイムセールに登場！

新潟県産の令和7年産コシヒカリを使用した「新潟県産コシヒカリ 5kg」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格4,580円のところ、15％オフの3,893円で販売中です。5kg入り1袋を3,893円で購入できます。毎日の食卓に欠かせないお米を、お得な価格で購入できる機会となっています。

「新潟県産コシヒカリ 5kg」の特徴

Amazon商品ページより

「新潟県産コシヒカリ 5kg」は、新潟県産の令和7年産（2025年産）コシヒカリを使用した5kg入りの精米です。お米のたかさかが自社で精米・梱包・発送を行っています。

適度な粘りと柔らかさ、ほどよい甘みが特徴と紹介されています。また、食味の目安として、甘さ、かたさ、おおきさ、もちもち感のバランスが取れた食味で、飽きのこない味わいとしています。

まとめ：Amazonタイムセールでお米をお得にストック！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「新潟県産コシヒカリ 5kg」を15％オフで購入できます。毎日食べるお米だからこそ、セール価格で購入できるのはうれしいポイントです。

この機会にストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。期間限定のAmazonタイムセールを活用して、お得に手に入れてください。

※価格は税込み表記です。