大画面で仕事したい社会人に。Core 5＆メモリ16GB搭載のLenovoノートPCが104,800円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BXJP）」をチェック！

LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BXJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格119,800円のところ、13％オフの104,800円で販売中。

15.3型ディスプレーを搭載しながら、本体重量約1.59kgを実現した「IdeaPad Slim 3」。テンキーや指紋認証、USB Type-C（PD・DisplayPort Alt Mode対応）も備える。画面サイズだけでなく、持ち運びやすさにも配慮した点が、このモデルの特徴だ。

①15.3型WUXGAディスプレイを搭載

15.3型のWUXGA（1920×1200）ディスプレイを搭載し、16:10のアスペクト比を採用。約1.59kgの本体重量を実現するほか、Core 5 320や16GBメモリ、512GB SSDを搭載した構成となっている。

②USB Type-CやHDMIなど充実したインターフェース

USB Type-C（USB PD・DisplayPort Alt Mode対応）に加え、USB Type-A×2やHDMI、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャックを搭載。Wi-Fi 6やBluetooth v5.3にも対応する。

③指紋認証やHDカメラを搭載

指紋センサーを搭載するほか、HD 720pカメラにはプライバシーシャッターを備える。テンキー付きキーボードやデジタルアレイマイクロホン、SDカードリーダーも搭載し、日常利用に必要な機能を備える。

製品スペック

【CPU】Core 5 320

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.3型（1920×1200、16:10）