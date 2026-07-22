送風と冷却プレートのダブルで涼しい！ 猛暑の首元に効くネッククーラーが5000円切り

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】Excitech ネッククーラーをチェック！

ネッククーラー「Excitech EC08W」がAmazonタイムセール対象。参考価格7,900円のところ、39％オフの4,790円で販売中。

送風に加え、冷却プレートも備えた構成が、このモデルの特徴。送風だけでなく、冷却プレートでも首元を冷やせる。暑さに合わせて風と冷却を切り替えられる構成でありながら、5,000円を切る価格で購入できるのも魅力だ。

①送風と冷却を自由に組み合わせられる

送風モードと冷却モードは単独でも同時でも使用でき、どちらも3段階で調整可能。送風だけで使ったり、冷却プレートだけで首元を冷やしたり、送風と組み合わせたりと、好みに合わせて使い分けられる。

②最大約11時間使える大容量バッテリー

5200mAhバッテリーを搭載し、送風のみなら弱モードで約11時間、冷却プレートのみでは約10時間の連続使用に対応。送風と冷却プレートを同時に使用した場合でも、弱設定で約9時間動作する。

③羽根を内蔵し着脱しやすいネックデザイン

柔軟性のあるシリコンを採用し、着脱しやすい構造。羽根を内蔵した設計で髪を巻き込みにくく、本体重量は約340g。内容物は本体のほか、Type-C USB充電コードと日本語取扱説明書（保証書付き）が付属する。