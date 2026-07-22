Amazonセール情報大紹介！ 第2089回
初めての液タブは3万円台で。15.4インチのXPPen「Artist 16セカンド」がタイムセール
2026年07月22日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】XPPen 液晶ペンタブレット「Artist 16セカンド」をチェック！
XPPenの液晶ペンタブレット「Artist 16セカンド」がAmazonタイムセール対象。参考価格42,625円のところ、12％オフの37,453円で販売中。
15.4型ディスプレイにX3スマートチップ搭載スタイラスを組み合わせ、初めてでも扱いやすい「Artist 16セカンド」。フルラミネーション加工や8192段階の筆圧検知に対応する液晶ペンタブレットだ。イラストやマンガ制作、写真加工など幅広い用途で使える。
①ペン先に近い感覚で描ける描画性能
フルラミネート技術を採用し、ペン先とカーソルの視差を抑え、より自然な描画体験を実現。8192段階の筆圧検知と60度の傾き検知にも対応し、線の太さや濃さ、流れを表現できる。
②127％sRGB対応で豊かな色彩を表現
15.4型ディスプレイはsRGBカバー率127％の広い色域に対応し、豊かで深みのある色彩を表現。イラストやマンガ制作、写真加工、テレワーク、オンライン授業、電子署名、3Dアートなど幅広い用途で活用できる。
③X3スマートチップ搭載ペンで安定した描画
X3スマートチップを搭載し、デジタル信号処理によって安定性が向上。ON荷重は3g、沈み込みは0.6mmまで減少し、ペンの傾き角度と向きを検出して、より精確に線を引くことができる。
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