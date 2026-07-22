Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第519回
安さで選ぶならホリ！ PC・Xinput対応の有線コントローラーが16％オフの3218円
2026年07月22日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ホリのPC・Xinput対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、ホリのPC・Xinput対応コントローラー「EDGE301」が販売中だ。参考価格は3828円だが、執筆時点では16％オフの3218円で購入できる（7月21日時点）。
本製品はPC・Xinputに対応する有線コントローラー。斜め方向の誤入力が少ない十字型キーや連射・連射ホールド機能、振動機能を備える。
高コスパといえばホリ
ユーザーレビューを見ると“価格がお手頃／操作性抜群／なんやかんや1番信頼している”といった声が寄せられている。3000円台ながらも操作性の評価が高く、手頃なコントローラーを求めている人におすすめできる一台だ。気になる人はチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第518回
トピックス男心をくすぐる透明デザイン！ 5000円台で買える HyperXのXBOX・PC用有線コントローラーが12％オフ
-
第517回
トピックスSwitchやPC、モバイルに対応するワイヤレスコントローラーがタイムセールで7799円！
-
第516回
トピックス暑い時期のお供に！ RGBライトを搭載するゲーミング扇風機が便利すぎる
-
第515回
トピックス暑い時期に欲しいやつ！ Switch 2に直挿しの専用冷却ファンが2599円
-
第514回
トピックス没入感のある湾曲が好評！ KTCの34型UWQHDゲーミングディスプレーが19％オフの3万4980円
-
第513回
トピックスコスパ、バグってない？ フルHD/4Kのデュアルモードを搭載するAmzfast製27型ゲーミングディスプレーが24％オフの3万円台?!
-
第512回
トピックスゲームや軽めの動画編集もコレ！ RTX 5050搭載のASUS製16型ゲーミングノートがタイムセールで21万円台
-
第511回
トピックス配信やボイチャに最適な性能！ HyperX製USBマイクが8％オフで販売中
-
第510回
トピックス今なら3万円台！ ASUS製高級ゲーミングキーボード「ROG Azoth X」セール中
-
第509回
トピックス20万円台の予算で買えるサードウェーブ製デスクトップPCを発見！ Ryzen 7 5700X＆RTX 5060搭載
- この連載の一覧へ