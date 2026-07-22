安さで選ぶならホリ！ PC・Xinput対応の有線コントローラーが16％オフの3218円

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ホリのPC・Xinput対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリのPC・Xinput対応コントローラー「EDGE301」が販売中だ。参考価格は3828円だが、執筆時点では16％オフの3218円で購入できる（7月21日時点）。

本製品はPC・Xinputに対応する有線コントローラー。斜め方向の誤入力が少ない十字型キーや連射・連射ホールド機能、振動機能を備える。

高コスパといえばホリ

ユーザーレビューを見ると“価格がお手頃／操作性抜群／なんやかんや1番信頼している”といった声が寄せられている。3000円台ながらも操作性の評価が高く、手頃なコントローラーを求めている人におすすめできる一台だ。気になる人はチェックしてみては？