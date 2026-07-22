男心をくすぐる透明デザイン！ 5000円台で買える HyperXのXBOX・PC用有線コントローラーが12％オフ

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HyperXの有線コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXの有線コントローラー「HyperX Clutch Gladiate RGB」が販売中だ。参考価格は5980円だが、執筆時点では12％オフの5252円で購入できる（7月21日時点）。

本製品はXBOX公認の有線ゲームコントローラーで、XBOXおよびPCに対応する。スケルトンデザインやRGBライティング、背面ボタン、デュアルランブルモーター、インパルストリガー、3.5mmステレオジャックなどが特徴。

クリアなデザインが魅力のXBOX・PCコントローラー

ユーザーレビューを見ると“スティックの動作や感触はとても良い／滑ることを除けば、通常のXBOXコントローラーよりは少しだけ使いやすいと思う／低価格でコストパフォーマンスが良い”といった声が寄せられている。

透明なデザインに加えて、必要十分な機能や手頃な価格帯が特徴の本製品。XBOX・PC用のコントローラーを安く手に入れたい人におすすめできる。