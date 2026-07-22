Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第517回
SwitchやPC、モバイルに対応するワイヤレスコントローラーがタイムセールで7799円！
2026年07月22日 15時30分更新
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BIGBIG WONのワイヤレスコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、BIGBIG WONのワイヤレスコントローラー「BIGBIG WON Rainbow 2 Pro Combo」が販売中だ。過去価格は1万2999円だが、タイムセールにより40％オフの7799円で購入できる（7月21日時点）。
本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルに対応するワイヤレスコントローラー。有線接続・2.4GHz（USB無線）・Bluetoothの3モード接続のほか、6軸ジャイロセンサー、耐久度の高いALPSジョイスティック、ボタンのカスタマイズなどが特徴となっている。
SwitchやPC、モバイルに対応するコントローラー、いまなら7000円台で買える
ユーザーレビューを見ると“スティックの摩耗対策とクリッキーなボタンが◎／少し小さめなので女性でも持ちやすい／中華製コントローラーと侮るなかれ”といった声が寄せられている。
過不足なしの装備と使いやすさがポイントになっているようだ。現時点では7000円台で購入できるため、マルチプラットフォームに対応するコントローラーを探している人は早めにチェックしてみては？
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