Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第516回
暑い時期のお供に！ RGBライトを搭載するゲーミング扇風機が便利すぎる
2026年07月22日 15時00分更新
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TOPLANDのゲーミング扇風機をチェック
Amazon.co.jpにて、TOPLANDのゲーミング扇風機「SF-DFL10BK」が販売中だ。価格は3278円。
本製品は、卓上に配置できる小型の扇風機。RGBライトが搭載されており、10種類のイルミネーションを選択可能。弱・中・強の段階風量に加え、自然な風を再現するリズム風モードも備える。そのほかの特徴は、奥行きを感じられるインフィニティミラー、タッチスイッチ、サウンドエフェクトなど。
夏のゲーミングデスクにとびっきりの涼しさを……
ユーザーレビューを見ると“見た目以上の風量／意外とパワフルな風／USB給電でつけっぱなしにできるのがいい”といった声が寄せられている。
コンパクトなサイズや調整可能な風量など、暑い時期にふさわしいアイテムだ。ゲーミングらしいRGBライティングが楽しめるところも魅力。ゲーミングデスクに涼しさをもたらしたい人は、本製品をチェックしてみてほしい。
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