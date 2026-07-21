没入感のある湾曲が好評！ KTCの34型UWQHDゲーミングディスプレーが19％オフの3万4980円

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KTCの34型湾曲ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの34型UWQHD湾曲ゲーミングディスプレー「H34S18S」が販売中だ。参考価格は4万2980円だが、タイムセールにより19％オフの3万4980円で購入できる（7月21日時点）。

本製品はUWQHD（3440×1440ドット）の湾曲（1500R）を採用する34型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms(MPRT)。21:9のウルトラワイドやSRGB:123％カバー、4000:1のコントラスト比などが特徴となっている。

湾曲ゲーミングディスプレーデビューに好適

ユーザーレビューを見ると“1500Rの没入感が高く、横長画面でも視線移動が自然／コスパ重視のユーザーにおすすめ／スペック・機能・保証のバランスが非常に優秀”といった声が寄せられている。

高リフレッシュレートの滑らかさと、没入感あふれる湾曲がポイントになっているようだ。現時点では3万台の価格で購入できるため、湾曲のゲーミングディスプレーが欲しい人は早めにチェックしてみては？