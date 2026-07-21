Amazonセール情報大紹介！ 第2085回
リクエストだけでも忘れずに！ Amazonで『ポケカ』新弾「ストームエメラルダ」の抽選販売を受付中
2026年07月21日 19時00分更新
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メガレックウザが目印の新拡張パック
Amazonでは、『ポケモンカードゲーム MEGA』の新拡張パック「ストームエメラルダ」の招待販売リクエストを受け付けています。発売日は7月31日。店頭で買えるか不安な人は、Amazonで購入できるチャンスを増やしておきましょう。
パッケージを飾るのは、空からこちらをにらみつけるメガレックウザ。1パックにカード5枚が入り、Amazonでは30パック入りのBOXとして販売されます。メガレックウザのカードを狙っている人はもちろん、新弾をBOXで開封したい人も見逃せません。
Amazonの商品ページから応募可能
参加方法は、Amazonの商品ページに表示される「招待をリクエストする」ボタンを押すだけ。通常の予約販売とは異なり、リクエストした人の中から招待された人だけが商品を購入できる仕組みとなっています。
リクエスト後は、Amazonから届く招待メールを待ちましょう。なお、招待された場合も、自動的に注文が確定するわけではないので注意。メールや商品ページを確認し、案内された期間内に購入手続きを済ませる必要があります。
リクエストしない理由がない！
抽選販売のため、リクエストしたからといって必ず買えるわけではありません。それでも、応募時点で代金が発生するわけではなく、操作もボタンを押すだけ。購入を検討しているなら、ひとまず参加しておくのがよさそうです。
発売日まで残りわずかですが、買えるチャンスはまだ残されています。「あとで応募しよう」と思って忘れてしまう前に、Amazonへログインして、招待販売リクエストを済ませておきましょう。
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