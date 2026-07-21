コスパ、バグってない？ フルHD/4Kのデュアルモードを搭載するAmzfast製27型ゲーミングディスプレーが24％オフの3万円台?!

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Amzfastの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Amzfastの27型ゲーミングディスプレー「AMZG27F6U」が販売中だ。参考価格は4万9999円だが、執筆時点では24％オフの3万7999円で購入できる（7月21日時点）。

本製品は、4K/160HzとフルHD/320Hzのデュアルモードを搭載する27型ゲーミングディスプレー。競技系のゲームタイトルはフルHD、グラフィック重視のゲームタイトルは4Kに切り替えるという使い方が可能だ。そのほか、sRGB:126％およびDCI-P3：93％カバーや明暗差を再現したHDR400、フルアジャスタブルスタンドなども特徴となっている。

フルHD/4Kのデュアルモード搭載モデル、コスパ高すぎでは？

ユーザーレビューを見ると“コスパと品質が最高／画像がキレイで基本的な機能も備わっていて申し分なし／コスパがバグっているディスプレーは他にない”といった声が寄せられている。

フルHD/4Kのデュアルモードは高価なイメージがあるが、本製品は4万円台という比較的手に届きやすい価格帯となっている。さらに現時点では3万円台で買えるため、コスパが高すぎると言っていいだろう。デュアルモード搭載のゲーミングディスプレーが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。