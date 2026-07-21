Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第513回
コスパ、バグってない？ フルHD/4Kのデュアルモードを搭載するAmzfast製27型ゲーミングディスプレーが24％オフの3万円台?!
2026年07月21日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Amzfastの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Amzfastの27型ゲーミングディスプレー「AMZG27F6U」が販売中だ。参考価格は4万9999円だが、執筆時点では24％オフの3万7999円で購入できる（7月21日時点）。
本製品は、4K/160HzとフルHD/320Hzのデュアルモードを搭載する27型ゲーミングディスプレー。競技系のゲームタイトルはフルHD、グラフィック重視のゲームタイトルは4Kに切り替えるという使い方が可能だ。そのほか、sRGB:126％およびDCI-P3：93％カバーや明暗差を再現したHDR400、フルアジャスタブルスタンドなども特徴となっている。
フルHD/4Kのデュアルモード搭載モデル、コスパ高すぎでは？
ユーザーレビューを見ると“コスパと品質が最高／画像がキレイで基本的な機能も備わっていて申し分なし／コスパがバグっているディスプレーは他にない”といった声が寄せられている。
フルHD/4Kのデュアルモードは高価なイメージがあるが、本製品は4万円台という比較的手に届きやすい価格帯となっている。さらに現時点では3万円台で買えるため、コスパが高すぎると言っていいだろう。デュアルモード搭載のゲーミングディスプレーが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第512回
トピックスゲームや軽めの動画編集もコレ！ RTX 5050搭載のASUS製16型ゲーミングノートがタイムセールで21万円台
-
第511回
トピックス配信やボイチャに最適な性能！ HyperX製USBマイクが8％オフで販売中
-
第510回
トピックス今なら3万円台！ ASUS製高級ゲーミングキーボード「ROG Azoth X」セール中
-
第509回
トピックス20万円台の予算で買えるサードウェーブ製デスクトップPCを発見！ Ryzen 7 5700X＆RTX 5060搭載
-
第508回
トピックスゲーム＋αの作業をしたい人におすすめ！ RTX 5050搭載の15.6型ゲーミングノートが14％オフで販売中
-
第507回
トピックス打鍵感が好評。ラピトリ搭載のASUS製75％ゲーミングキーボードが15％オフで販売中！
-
第506回
トピックス勝ちたいゲーマーへ。200Hz＆1msのKTC製27型WQHDゲーミングディスプレー、タイムセールで2万3730円！
-
第504回
トピックスRTX 4050搭載のMSI製14型ゲーミングノートが20万9800円！ 最新ゲームも快適に遊べるオトクな一台
-
第503回
トピックスグリップ感にこだわるゲーマーが選んでいるらしい！ XBOX・PC・Android対応コントローラー「GameSir G7 Pro」
-
第502回
トピックスSwitch 2やモバイル、PCに対応する高コスパゲームコントローラーが38％オフの3280円！
- この連載の一覧へ