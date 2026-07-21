ゲームや軽めの動画編集もコレ！ RTX 5050搭載のASUS製16型ゲーミングノートがタイムセールで21万円台

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UH」が販売中だ。参考価格は29万9800円だが、タイムセールにより27％オフの21万9800円で購入できる（7月21日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

そのほか、日本語配列の107キーや207万画素のWebカメラ、PC内部を素早く広く冷却するヒートシンクも特徴となっている。

29万円台のゲーミングノートが21万円台でタイムセール中！

本製品のスペックを見る限り、軽いゲームから最新ゲームまで快適に遊べる性能がポイントになっているようだ。ゲームだけでなく軽めの編集作業もできるかもしれない。現在は21万円台で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？