Amazonセール情報大紹介！ 第2088回
9型がちょうどいい。約344gのLenovoタブレットが21,890円に
2026年07月22日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Lenovo タブレット「Lenovo Tab B9（ZAC30212JP）」をチェック！
Lenovoのタブレット「Lenovo Tab B9（ZAC30212JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格27,280円のところ、20％オフの21,890円で販売中。
Lenovoの「Lenovo Tab B9」は約344gの軽量ボディに加え、Dolby Atmosに対応。さらに、最大2TBのmicroSDカードに対応し、保存容量を拡張できる点も特徴だ。
①約344gの軽量ボディで持ち運びやすい
約344gの軽量ボディを採用した9型タブレット。9.0型IPSディスプレイを備えるほか、本体サイズは約215.43×136.76×7.99mm。コンパクトな筐体と軽量設計を両立したモデルだ。
②約13時間使える5100mAhバッテリー
5100mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載し、使用時間は約13時間。充電時間は約3.5時間で、長時間の利用に対応する電源性能を備える。
③64GBストレージと最大2TBのmicroSDカードに対応
64GBのフラッシュメモリーを搭載するほか、最大2TBのmicroSDカードに対応。保存容量を用途に応じて拡張できるため、写真や動画など容量の大きなデータも保存しやすい。内蔵4GBメモリーとMediaTek Helio G80プロセッサーを搭載する。
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