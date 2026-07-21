アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第57回
ソイプロテインは飲みやすさで選びたい。スイーツ感覚で飲める「ザバス ミルクティー風味」がセール中
2026年07月21日 19時00分更新
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「ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g」が
Amazonタイムセールに登場！
明治「ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格4,968円のところ、22％オフの3,882円で販売中です。内容量は900gで、約45食分となっています。
「ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味」の特徴
Amazon商品ページより
「ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味」は、明治が国内で製造するソイプロテインです。内容量は900gで、約45食分となっています。
「大豆プロテイン」を100％使用しており、運動やトレーニングで理想のカラダづくりを目指す人に向けて「大豆βコングリシニン」を含有しています。4種のビタミンB群、ビタミンC、ビタミンDも配合しています。
1食分は約28gで、エネルギーは107kcal、たんぱく含量は製品無水物あたり75％です。水または牛乳250mlに付属のスプーン4杯（約28g）を溶かして飲むことが推奨されています。
まとめ：ストックするなら今がお得！
「ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g」が、現在開催中のAmazonタイムセールで22％オフとなっています。
毎日のトレーニング後やたんぱく質補給を続けている人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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