配信やボイチャに最適な性能！ HyperX製USBマイクが8％オフで販売中

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HyperXのUSBスタンドアロンマイクをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのUSBスタンドアロンマイク「DuoCast（4P5E2AA/ブラック）」が販売中だ。参考価格は1万3980円だが、執筆時点では8％オフの1万2837円で購入できる（7月21日時点）。

本製品はUSB Type-C対応のマイクで、PCや家庭用ゲーム機に接続できる。ハイレゾ24ビット/96KHz録音のほか、カスタム可能なRGBライティング、ロープロファイルショックマウント、タッチ式ミュートセンサーなどが特徴となっている。

ボイスチャットや配信に打ってつけの一台

ユーザーレビューを見ると“フレンドから音質が良くなったと褒められた／そこまでお金をかけない人にオススメ／ワンタップミュートが便利”といった声が寄せられている。

申し分のない性能が魅力で、ボイスチャットや配信に打ってつけの一台と言えるだろう。現在は8％オフで購入できるため、気になる人はチェックしてほしい。