ケースを付けてもXperiaらしさはそのまま。純正スタンドケースが14％オフ

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【Amazonで割引中】ソニー純正 Xperia 1 VIII専用スマートフォンケース「Style Cover with Stand」をチェック！

ソニー純正のXperia 1 VIII専用スマートフォンケース「Style Cover with Stand」がAmazonで割引対象。参考価格5,500円のところ、14％オフの4,755円で販売中。

純正ケースを選ぶ理由は、単に本体を保護するためだけではない。Xperia 1 VIII向けの「Style Cover with Stand」は、本体と同じOREテクスチャやフロスト加工を採用し、本体のカラーや質感を引き立てるデザイン。シャッターボタンの半押し操作にも対応するほか、縦置き・横置きの両方で使えるスタンドを備え、撮影や動画視聴など幅広いシーンで活用できる。

①デザインと操作性を両立する純正設計

カメラバンプと一体化したシンプルなデザインを採用し、Xperia 1 VIIIのミニマルなスタイルを損なわず使用できる。専用設計によりシャッターボタンの半押し操作にも対応し、ケースを装着したままでも撮影操作を行える。

②縦置き・横置きに対応する開閉式スタンド

背面には開閉式スタンドを備え、縦置き・横置きの両方に対応。用途に応じて向きを切り替えられるほか、リングストラップも備え、指を通して持ちやすい設計。スタンドと組み合わせることで、さまざまなシーンに対応する。

③IPX5/8の防水性能に対応

ケースを装着した状態でもIPX5/8の防水性能に対応。本体カラーに合わせたグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッド、ネイティブゴールドの4色を用意し、Xperia 1 VIIIとの統一感を保ちながら選べる。なお、セール中の製品はグラファイトブラックのみ。