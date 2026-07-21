今なら3万円台！ ASUS製高級ゲーミングキーボード「ROG Azoth X」セール中

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ASUSのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングキーボード「ROG Azoth X」が販売中だ。参考価格は4万18円だが、執筆時点では12％オフの3万5241円で購入できる（7月21日時点）。

本製品は75％レイアウトのゲーミングキーボードで、3面半透明デザインのキーキャップやキーボードの情報を表示してくれる有機ELディスプレー、ガスケットマウント設計、ROG NXメカニカルスイッチ V2、有線・無線・Bluetoothのトライモード接続などが特徴だ。

さらなる高みを目指したい人に最適な一台

ユーザーレビューを見ると“品質が素晴らしい／汎用性の高いキーボード”といった声が寄せられている。

4万円台も納得の品質と汎用性の高さがポイントになっているようだ。現時点では3万円台で購入できるため、高品質のゲーミングキーボードを求めている人は早めにチェックしてみては？