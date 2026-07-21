Amazonセール情報大紹介！ 第2085回
REGZAのイヤホン!? 音漏れ抑制設計のイヤーカフ型「RB-A1S (ID)」が25％オフ
2026年07月21日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】REGZA ワイヤレスイヤホン「RB-A1S」をチェック！
REGZAのワイヤレスイヤホン「RB-A1S (ID)」がAmazon割引対象。参考価格26,400円のところ、25％オフの19,800円で販売中。
耳を塞がないイヤホンでも、音漏れはできるだけ抑えたい。REGZAの「RB-A1S (ID)」は、音漏れ抑制設計を採用したイヤーカフ型モデル。クリア音声モードやレグザテレビのテレビ音声同時出力にも対応し、テレビブランドならではの機能も備えている。
①高音質技術とテレビ向け機能を搭載
レグザ独自の高音質テクノロジーで広帯域再生に対応。胸に響く迫力の低音とクリアで伸びやかな中高音域を両立し、臨場感あふれるサウンドを実現する。さらに、レグザテレビのテレビ音声同時出力やクリア音声モードにも対応する。
②音漏れ抑制テクノロジーと快適な装着設計
音漏れ抑制テクノロジーを採用し、スピーカーの角度を緻密にコントロール。人間工学に基づくエルゴノミックデザインに加え、チタン合金製ワイヤーとTPU素材を組み合わせ、安定したフィット感を実現する。
③日常使いに必要な機能も搭載
Bluetooth 5.4やマルチポイント接続、IP54の防滴・防塵性能に対応。片耳約5.6gの軽量設計で、充電ケースを含めた連続再生時間は最大約34時間。
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