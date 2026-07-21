Amazonセール情報大紹介！ 第2084回
軽さと軽量を両立！ 約990gでRyzen 5＆メモリ16GB搭載。「Pavilion Aero 13」が3.5万円引き
2026年07月21日 18時00分更新
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約990gの軽量ボディーながら、Ryzen 5 8640Uや16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせ、Microsoft 365 Personal 24か月版も付属。軽さに加え、購入後すぐに使い始められる構成となっている。
①約990gの軽量ボディーと13.3型WUXGA液晶
約990gの軽量ボディに13.3型WUXGA（1920×1200）の非光沢IPSディスプレーを採用。16:10の画面比率に加え、400nitの輝度を備える。約297×211×16.5〜17.4mmの薄型設計で、持ち運びやすいサイズに仕上げている。
②AIエンジン搭載のRyzen 5＆16GBメモリ
AMD Ryzen 5 8640Uプロセッサーに16GB LPDDR5xメモリ、512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSDを搭載。AIエンジンを内蔵したプロセッサーを採用し、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応する。
③Microsoft 365 Personal 24か月版が付属
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属するほか、Office Home & Business 2024もオプションで選択可能。Windows Hello対応の顔認証センサーを備えるほか、バックライト付き日本語キーボードを採用し、バッテリー駆動時間は最大11時間30分。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 8640U
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】13.3型WUXGA（1920×1200、16:10、非光沢）
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